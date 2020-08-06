大酒店中期蝕近12億　預告全年續見紅

截至今年6月底止半年，集團綜合收入按年下挫52.2%至13.34億元，並且錄得EBITDA(除息、稅、折舊及攤銷前)虧損9,500萬元。

集團指，各地自3月起實施旅遊限制及社區封鎖，令酒店需求急降，期內集團有六間半島酒店暫時關閉。因此，酒店業務收入按年大跌60.3%至8.34億元，並且錄得EBITDA虧損2.82億元。

此外，集團會所與服務分部亦受到嚴重影響。基於香港遊客數量銳減，山頂纜車收入減少74%，加上泰國鄉村俱樂部及美國鶉園高爾夫球會暫時關閉，該分部收入按年跌55.39%至9,100萬元，及錄EBITDA虧損4,900萬元。雖然商用物業受疫情影響相對較小，但收入仍然下跌15.84%至4.09億元。

大酒店行政總裁郭敬文於中期業績報告坦言，難料疫情負面影響何時結束，正評估後疫情世界下的「新常態」營運方式。除非目前經營環境出現重大改變情況，預期全年將持續錄得EBITDA虧損。

郭氏續指，自去年本地社會動盪至疫情爆發期間，集團已實施重大成本控制及削減措施，現時每月經營成本按年減約34%，於六月底可用流動資金為75億元，並已落實另一項8.1億元的流動資金安排。即使業務狀況未能明顯好轉，相信集團財務資源亦足以應付未來至少十八個月的資金需求。另外，至六月底止，集團員工數目按年減少600人，至6,957名。

香港半島次季出租率13%

然而，郭氏指出，正監察包括香港在內市場之地緣政治不穩局面，基於集團大多數權益位於香港，憂慮政局不明將持續影響業績表現。

此外，大酒店同時披露今年第二季營運數據，其中，香港半島酒店平均可出租客房收入按年大跌89.3%至352元，平均房租跌48.03%至2,804元，出租率按年下挫48個百分點至13%。

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