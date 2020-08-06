香港電訊中期溢利18億

業績通告顯示，香港電訊上半年流動通訊服務收入按年下滑7.93%至35.73億元，惟包括寬頻在內的電訊服務收入按年微升1.73%至103.86億元，主要是居家辦公及娛樂需求增加。

董事總經理許漢卿指，疫情期間網絡流量顯著上升，惟系統能夠承受，不見得要大舉投資；又認為活動轉到網上、環球通訊傳輸服務需求上升是「新常態」。

流動通訊服務上半年後付客戶(月費計劃)每月每戶平均收入(ARPU)按年跌8.58%至181元，公司指，撇除漫遊服務後其實保持穩定。許漢卿指，5G客數量7月底約10萬戶，相當於整體流動客約4%，其ARPU平均升級70元左右，但5G iPhone勢延遲發布，及疫情下公司減低營銷活動，故調低全年5G滲透率預測至6到8%。惟她重申，隨着5G手機款式和供應愈來愈多，5G上客量將加快，並轉化為中期增長動力。

財務總裁黃康傑強調，5G投資過去年度已陸續進行，不預期投資額會突然抽高，有信心把今年整體資本開支控制在收入一成以下。許漢卿指，華為繼續會是流動服務的主要設備商，惟集團會採取分散採購策略。

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