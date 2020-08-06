電能純利挫40%　長建少賺五成

兩企均提到，英國Northern Gas Networks及Wales & West Utilities已收到明年四月生效的新規管計劃草案，預期最終協議今年12月落實；澳洲配電網絡Victoria Power Networks及United Energy也會在明年7月進入新的規管期。

然而，電能主席霍建寧措詞較審慎，指出上述英國項目新回報率將「大幅下降」；又表示「在現時低息環境及監管機構強硬立場下，預計(澳洲配電項目規管期重設)有關工作將會極具挑戰」。

長建主席李澤鉅表示，長建英國供水項目Northumbrian Water今年四月進入新規管期，同樣拖低中期盈利；其價格檢討條款較以往嚴苛，該公司已提上訴。環球經濟不明朗及動盪料持續一段時間，惟長建已準備就緒把握併購機遇，包括研究多個疫情期間暫時擱置的項目。

同系和黃中國醫藥方面，首席執行官賀雋稱，公司在港上市非常合理，只是時間問題；期望2024年扭虧，這有待首批三種藥品的商業化取得成績，並能補貼大部分研發開支，屆時會有更好時間窗口考慮在港上市。

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