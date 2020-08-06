永利澳門虧損惡化 季蝕27億

根據業績報告，永利澳門今年第二季的經營收益全面向下，總額按年大跌98.24%至2,060.6萬美元。其中，娛樂場經營收益更按年由正轉負，錄得負1,495.2萬美元。客房經營收益按年跌92.73%至506.2萬美元；餐飲經營收益跌83.82%至791.5萬美元；零售租賃及其他收益亦跌52.01%至2,258.1萬美元。

公司位於澳門路氹的旗艦物業永利皇宮，於第二季的經營收益按年大跌98.6%至870萬美元，經調整後的物業EBITDA(除利息、稅、折舊及攤銷前盈利)按年盈轉虧，由去年同期的1.672億美元盈利，降至本年第二季的虧損1.109億美元。貴賓賭枱贏額佔轉碼數百分比為負1.73%，低於2.7至3%的物業預期範圍，亦低於去年同期的3.02%。中場業務的賭枱贏額百分比為32.5%。

位於澳門半島的永利澳門期內經營收益按年減少97.8%至1,190萬美元，經調整物業EBITDA也按年由盈轉虧，錄得虧損8,260萬美元。貴賓賭枱贏額佔轉碼數百分比為負2%，低於2.7至3%的物業預期範圍，亦低於去年同期的3.3%。中場業務的賭枱贏額百分比為8.3%，低於去年同期的20.7%。

公司指，旗下娛樂場業務已全面恢復，但若干公眾健康防護措施，例如旅客檢疫隔離、每張賭枱的座位數量限制等仍然生效，目前無法確定該等措施何時解除。

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