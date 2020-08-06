歐股收市上漲　德商行收漲逾4%

歐洲股市周三(5日)收市上漲，英國富時100指數收報6,104點，升68點或1.14%；法國CAC指數收報4,933點，升43點或0.9%；德國DAX指數收報12,660點，升59點或0.47%。

個別方面，德國商業銀行第2季業績好過市場預期，期內淨利潤2.2億歐元(約20億港元)，按年下跌21%，惟在撥備增加下，全年料虧損。由於業績勝預期，股價早段飆5.6%。德意志銀行則公布，第2季經營利潤9.12億歐元，按年升19%，並重申維持全年業績預測，刺激股價收市升4.87%。

德國保險巨企Allianz次季淨利潤15.3億歐元，按年跌29%，預期今年下半年業績會好過之前預期，股價全日跌0.47%。

汽車巨頭寶馬(BMW)公布，第2季稅前虧損6.66億歐元，相比去年同期賺22億歐元，並警告2020年全年稅前盈利將顯著低於2019年，拖累股價收跌3.46%。

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