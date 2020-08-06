美股收市：道指升373點　納指連升6日再破頂

美國股市周三(5日)上漲，道指收報27,201點，升373點或1.39%，連升4日；標指收報3,327點，升21點或0.64%，同樣連升4日；納指收報10,998點，升57點或0.52%，連升6日，再創收市新高。

個股方面，在全球政府的防疫和封鎖措施下，華特迪士尼第3財季扣除部分項目後每股賺8美仙，有別於市場預期蝕63美仙，期內收入大跌42%至118億美元。其串流平台Disney+是少數亮點之一，該平台約9個月前在美國推出以來，迄今全球訂戶超過6,050萬人，意味於2024年前達到6,000至9,000萬訂戶的目標提早達成，刺激股價全日急升8.8%至127.61美元。

強生與美國政府達成疫苗採購協議，股價收市升0.8%。

人造肉生產商Beyond Meat第2季收入雖按年大漲69%至1.13億美元，但食肆佔銷售比例急跌，需要重新包裝作零售用途，帶來590萬美元成本，令邊際利潤下降，期內虧損亦按年擴大8.5%至1,020萬美元，股價收市下挫6.72%。

Oppenheimer技術分析主管Ari Wald表示，市場自3月低位回升的主要動力集中在「小部分的股票」，相信整體大市一起上漲只是時間問題。他續說，當更多紐交所的股票重上200天線時，將意味到穩定的牛市來臨。

美國銀行財富管理子公司的市場策略主管向投資者建議，在新冠肺炎疫苗研製成功、推動市場創新高之前，提前進入股票市場。該公司首席投資辦公室市場策略負責人Joe Quinlan說：「每一天我們都在更加接近獲得疫苗。我們還沒有成功，可能還要花幾個月的時間，也可能要花一年時間，但是我們從來沒有像現在這樣全世界的科學家都在關注同一個問題。當那天到來的時候，如果你沒有股票，那你就相當於放棄了很多錢。」

他的首要建議是趁回調的機會購買股票，除了具有強勁盈利增長潛力的公司之外，還要在高質量價值股之間分散投資。美國股市自跌至3月低位以來已飆升接近50%，目前接近創紀錄高位。

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