貝索斯大幅減持亞馬遜股票！涉資逾31億美元

根據美國證交會最新披露文件，美國電商巨擘亞馬遜(Amazon)行政總裁兼始創人貝索斯(Jeff Bezos)出售了該公司100萬股，出售價格介乎3,102至逾3,183美元，套現金額超過31億美元。

亞馬遜股價在周三(5日)收報3,205.03美元，升2.11%。今年以來，亞馬遜股價累升逾70%，大幅跑贏同期以科技股為主的美股納指約22%的升幅。

亞馬遜自3月中起股價急升，主要是由於在新冠肺炎疫情影響下，更多人尋求網上購物；加上旗下雲服務表現強勁。於今年第二季，亞馬遜總收入按年增升40%至889億美元，高於分析師預期。

事實上，貝索斯於2017年曾表示會出售10億美元公司股票去為旗下太空項目Blue Origin提供資金，但他持續提高了出售股份套現的金額。在2019年，他合共出售了28億美元亞馬遜股票；而單在今年2月份，他已經出售了超過18億美元持股。

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