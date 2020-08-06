【外匯點評】陳正犖：歐元有短期風險

有報道指，中美雙方將於8月15日舉行貿易談判，評估之前已簽署的第一階段貿易協議。市場憂慮，隨着中美關係惡化，令談判增添不明朗，導致資金流入黃金避險，金價升穿2,000美元關口，再創歷史新高。

但中美角力風險，則可能限制短期歐元表現。特別是歐洲股市落後於美股、歐洲央行可能對歐元強勢作出評論、有證據顯示歐元區出現第二波疫情等，均可能打壓短期歐元氣氛。惟中線美元弱勢和歐洲經濟漸見復甦迹象，或利好中期歐元表現，可留意趁低吸納歐元機會。

技術上，歐元兌美元走勢和6月分相似，當時技術指標交叉向下，之後歐元由1.1422回落至1.1168。這或反映未來數日歐元或出現調整，支持為1.1475至1.1530。現時向上阻力位置包括1.1850, 1.880至1.1912及1.2000。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖

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