金斯瑞治療骨髓瘤藥獲推薦納入突破性治療藥物認定

根據國家藥品監督管理局於7月8日發布的《突破性治療藥物認定審評工作程序(試行)》(2020年第82號)，藥品評審中心於8月4日完成突破性治療藥物認定審核並推薦納入突破性治療藥物認定，將在國家藥品監督管理局網站公示5個工作日(8月5至12日)後納入突破性治療藥物認定。

－－－－－

Sakura UK 英國物業投資專家！隆重登場！Sakura UK特派駐英團隊，為您搵最多最齊的英國樓盤！

請即致電：5133 0626