金斯瑞治療骨髓瘤藥獲推薦納入突破性治療藥物認定
2020年08月06日 07:09
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金斯瑞生物科技(01548)公布，中國國家藥品監督管理局(NMPA)藥品審評中心(CDE)已推薦將西達基奧侖賽(cilta-cel, LCARB38M CAR-T細胞製劑)納入突破性治療藥物認定，該藥物為在研的靶向B細胞成熟抗原( BCMA)的嵌合抗原受體T細胞(CAR-T)療法，用於治療復發或難治性多發性骨髓瘤(RRMM)成人患者。
根據國家藥品監督管理局於7月8日發布的《突破性治療藥物認定審評工作程序(試行)》(2020年第82號)，藥品評審中心於8月4日完成突破性治療藥物認定審核並推薦納入突破性治療藥物認定，將在國家藥品監督管理局網站公示5個工作日(8月5至12日)後納入突破性治療藥物認定。
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