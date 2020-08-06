宏利金融第二季收入淨額跌5成

第二季普通股股東資金核心回報率為12.2%，普通股股東資金回報率為5.5%；新造業務價值錄得3.84億元，按年跌22%；年度化保費等值銷售額12億元，按年跌15%；財富與資產管理業務錄得51億元的淨流入，而 2019 年第二季的淨流動值則屬中性水平。

亞洲方面，新造業務價值第二季下跌21%，錄得2.98億元，主要由於香港、日本及「亞洲其他地區」3年度化保費等值銷售額錄得跌幅以及香港方面利率下降，而「亞洲其他地區」較有利的業務組合則抵銷了部分跌幅。加拿大方面，新造業務價值錄得4,600萬元，按年減少29%，主要由於銷售量下跌。美國方面，新造業務價值錄得4,000萬元，按年跌22%，主要由於利率下降以及新冠肺炎疫情引致銷售下跌。

至於上半年錄得股東收入淨額20.23億元，按年倒退44.59%；核心盈利25.89億元，按年跌13.7%；每股普通股攤薄盈利1元。

另外，公司估計第三季就精算方法及假設的年度評估錄得約2億元的稅後淨撥備。

宏利首席財務官韋寧頓表示，面對充滿挑戰的營運環境，恪守開支紀律顯得尤為重要。期内透過將核心一般性開支按年減少5%，在開支效益比率方面改善了3.6個百分點。開支效益計劃繼續取得良好進展，另期望在2020年底前實現節省10億元的開支效益目標，比原訂計劃提前兩年。

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