【專家點評】楊俊文：天工國際發盈喜可吼
2020年08月06日 07:30
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上市公司中期業績開始放榜，新冠疫情對全球經濟，不論本地中小企業還是大型國際企業，均受到一定程度的影響。所以現時投資策略，應以最快回復的地區如中國為首選，尤其最近內地熱烈討論關於「內循環」，將本身出口轉內銷，以及提升區內消費動力為大前提，推動企業盈利水平，在短期可避免因環球情況而受影響。
其中天工國際(00826)早前公布盈喜，表示盈利上升歸功於集團出口模具鋼轉至本地內銷，抵銷受疫情影響導致出口銷量下跌，並且整體模具鋼的銷售錄得增長，模具鋼內銷由2018年起至今一直呈雙位數增長，有賴於客戶對產品滿意感增加所致。其次，集團接收競爭對手代工生產訂單也導致銷售量錄得增長。其實細看集團過去幾年的財務報表，受到產品結構優化推動毛利率按年上升，而純利增長按年達50%以上。同時，集團了解海外市場需求而推動綫上銷售渠道建設，從而提高直銷比例。
但集團出口轉內銷並沒有阻止集團業務策略，泰國勇府新工廠即將於9月投產，屆時可增加每年4,800萬件產能，並透過為國外知名切削工具企業代工，對拓展國際市場有利，並向高端鋼新材料產業轉型。按公司盈喜披露，預期集團純利增長30%，投資者可趁機買入，中線阻力位3.4元。
博浩資產管理首席投資總監 楊俊文(作者為註冊持牌人士)
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