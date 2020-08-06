【專家點評】楊俊文：天工國際發盈喜可吼

上市公司中期業績開始放榜，新冠疫情對全球經濟，不論本地中小企業還是大型國際企業，均受到一定程度的影響。所以現時投資策略，應以最快回復的地區如中國為首選，尤其最近內地熱烈討論關於「內循環」，將本身出口轉內銷，以及提升區內消費動力為大前提，推動企業盈利水平，在短期可避免因環球情況而受影響。

但集團出口轉內銷並沒有阻止集團業務策略，泰國勇府新工廠即將於9月投產，屆時可增加每年4,800萬件產能，並透過為國外知名切削工具企業代工，對拓展國際市場有利，並向高端鋼新材料產業轉型。按公司盈喜披露，預期集團純利增長30%，投資者可趁機買入，中線阻力位3.4元。

博浩資產管理首席投資總監 楊俊文(作者為註冊持牌人士)

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