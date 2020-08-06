【專家點評】林嘉麒：股市債市金市全升　點解嘅？

近期，美股升，美元弱，債息跌，金價升，四者同時發生，歷史上少見。四者並存，反映了投資市場的極端行為，亦代表投資者睇法出現嚴重分歧。雖然此形勢並不是近期才出現，但近況更甚。首先，美國巨型科企在上周四公布中期業績後，納指持續創新高，科技股走勢某程度反映投資者情緒，尤其是年初至今的表現，在較高估值下仍吸引資金持續流入，反映股市的熾熱景況。當然，這源自於疫情後持續放水救市有關，最新一輪的救市措施，儘管傾談過程不太順利，惟投資者於周二晚已認為最終能夠通過機會高，資金已提早部署。

持續印銀紙，是美元弱勢的主因，加上未來經濟的不確定，不論是美國聯儲局維持量寬的貨幣政策的時間，還有美國政府要靠財政政策持續派錢，兩者對於長線美國資產來說，是確實有影響。美匯近日見過93的低位，似乎弱勢難以改變。美元弱，對於黃金是另一利好。再者，地緣政治緊張，亦是推高金價主因之一。黎巴嫩首都大爆炸，特朗普稱之為「看似一場可怕的襲擊」，其言論叫市場迅即避險流入金市及債市，儘管美國國防部旋即否認是被襲擊，亦強調沒有證據顯示黎巴嫩爆炸涉及襲擊，油價亦因此反彈。雖然現聲稱避險，但美股繼續升，反映投資者只是以藉口炒作金價及油價。

至於債市方面，執筆時，美國10年期債券孳息率下試至0.505厘的近半年低位，貼近歷史收市紀錄低位0.501厘。由於聯儲局已表示未來只會在通脹率超越目標後才加息，市場相信實質負利率將持續更長時間，令美國國債波動率指數(ICE bofaml MOVE index)降至歷史新低，債市波動低，反映債市泡沫風險更低，加速了資金流入。現時市場已調整對美國經濟的預期，未來通貨膨脹調整後的收益率會出現更大的負值，事實上，10年期實際收益率已經達到創紀錄的負1.05%。再者，現時市場債券供應充足，5年期國債收益率跌至0.2%以下，再創歷史新低。

對於中國國債來說也是好事，上漲因素包括一些亞洲央行，以及想要購買非對沖美國國債的日本投資者的需求。買盤的需求帶動下，短期收益率大有可能推至更低水準。美國國債進一步上漲，使近零利率的預期被市場充分消化，在收益率回升的可能性很小的情況下，吸引力再減，未來游資又會流入股市找回報。因此，只要各國政府願意在經濟差的時間派錢維持經濟消費，投資者亦會繼續流入股市撐起股市。

宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士，並未持有以上股份)

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