【市前重點睇】道指升373點　金價續破頂

●美匯指數跌至92.86，離岸人民幣(CNH)高見6.9397，港匯曾升至7.7501，美元兌日圓處105.6，歐元升上1.1875，英鎊漲至1.3127。金價報2,037美元。布油見45.17美元，紐油企42.33美元。道指期貨上升。

●美國電商巨擘亞馬遜行政總裁兼始創人貝索斯出售了該公司100萬股，出售價格介乎3,102至逾3,183美元，套現金額超過31億美元。

●美國達拉斯聯邦儲備銀行行長卡普蘭預期，第三季美國經濟將增長20%，但2020年經濟仍將萎縮約5%。

●美國克利夫蘭聯邦儲備銀行總裁梅斯特表示，預期美國今年GDP按年下滑6%，指新冠肺炎疫情升溫正加劇美國經濟下行風險。

●根據美國農業部的數據，今年上半年，美國對中國的農產品及相關產品出口額按年增長6.3%，達到72.7億美元，約相當於第一階段貿易協議2020年365億美元採購目標的20%。

●美國6月貿赤收窄7.5%，出口增逾9%。

●美國財政部周三(5日)表示，將在下周所謂到期國債季度再融資操作中發行創紀錄的1,120億美元(約8,736億港元)國債。在截至10月的3個月中，「名義息票發行」總額將比上一季度增加1,320億美元。

●美國7月ISM非製造業指數由6月的57.1點升至58.1點，為去年2月以來最高，有別於市場預期降至55點。指數高於50點，顯示服務業擴張。

●美國7月私人職位增幅遠少過預期。

●港股ADR指數收報25,070點，跌32點。

●即月恒生指數夜期收報25,049點，跌3點，低水54點，成交15,240張。

●紐約9月期油收報每桶42.19美元，升0.49美元或1.17%；布蘭特10月期油收報每桶45.17美元，升0.74美元或1.66%。

●紐約12月期金收報每安士2,049.3美元，升28.3美元或1.4%，連升4日，再創收市紀錄新高。

●瑞典次季經濟勁縮8.2%史上最慘。

●速戰速決！微軟和TikTok母企字節跳動冀最快兩周內達協議。

●人口危機！日本人口連跌11年 連續6年減逾50萬。

●官方虛擬貨幣近了！傳內地正大規模測試數碼錢包。

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