中美科技戰：蓬佩奧指美程式商店要下架中國Apps　騰訊受壓

美國國務卿蓬佩奧周三(5日)公布一系列對華新措施，包括要中國的應用程式(Apps)從美國的手機程式商店下架，以及限制中國公司提供的雲端服務在美國收集資料的能力。

蓬佩奧在記者會上公布美國增強建立「潔淨網絡」的方案，表示會阻止各種中國的手機Apps和各電訊公司從美國民眾和公司手上取得敏感資料。

蓬佩奧說，美方希望一些「不可信賴」的中國Apps從美國的手機應用程式商店中下架，並點名指短片分享軟件TikTok及即時通訊軟件微信（WeChat）是「嚴重的威脅」，而「被中共用來審查內容的工具更不在話下」。他又指，美國正致力阻止華為的產品預載或下載熱門的美國Apps。

蓬佩奧續指，美國國務院會與商務部及其他政府機關合作，限制中國的雲端服務供應商在美收集、儲存及處理資料和敏感資訊的能力；會設法防止阿里巴巴、百度、中國移動、中國電信和騰訊等公司營運的雲端系統，存取美國最敏感的個人資訊以及最重要的知識產權，包括新冠肺炎疫苗的研究資料。

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