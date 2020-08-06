【股民熱話】美企洽購TikTok限期露玄機？中美之戰或喺…

呢期魚缸都在熱烈討論美企洽購TikTok的交易，認為美國特朗普政府對付中國企業的態度，已去到「強盜」的地步，即為着不讓中企「再亂來」，正在以牙還牙，去到無所不用其極的地步！

值得留意，美國總統特朗普7月31日預告，將封殺中國手機應用程式抖音海外版TikTok。8月2日美國國務卿蓬佩奧重申，特朗普已經受夠，又指美方將於「短時間」內採取行動。之後就傳來特朗普容許美企微軟洽購TikTok，但只給予45天時間，即9月15日前，與TikTok母公司字節跳動討論收購事宜。

口痕友都在盤算，到底45天有何玄機？說不定9月15日之後，中美關係將會進一步惡化，金融戰升級，甚至會聽到炮火聲？

美國總統大選將於11月3日舉行，若如期進行，9月15日距之約48天。到底倒數呢段日子，會出現咩事，筆者推測有以下3大可能性。

第一，繼中美兩地關閉對等領事館後，美國可能會進一步限制中美兩地的人員往來，意味中美關係惡化。

第二，美國總統特朗普於7月中旬簽署《香港自治法案》，立法後90日內，美國國務卿蓬佩奧須向國會提交報告，列明有關個人和實體。不排除美國會在9月中前後，公布中、港兩地的個人及機構制裁名單，禁止在美國投資或使用美元等，故美企洽購中企資產，被要求在此前完成。

第三，南海局勢正風起雲湧。美國內閣官員--衞生與公共服務部長阿扎爾將於下周到訪台灣，為1979年以來訪台的最高層美國官員。此外，台灣宣布在8月底重開關島辦事處，以加強與美國的關係。種種迹象顯示，美國與台灣正在挑戰中國的「一中」底線。到底11月美國總統大選前，南海問題會升級至甚麼程度，也許9月中後會明朗化，投資者宜高度提防地緣政治風險。

講到尾，貿易戰、科技戰、金融戰也好，反正離不開利益，可以坐低慢慢傾，唔啱傾到啱。之不過，若然中美一旦動干戈，炮彈一出，只怕難以收拾，國際大局必隨之風雲變色，後患無窮，這是如今全球金融市場一個重大的不明朗因素。

股民不妨留意，若然螞蟻集團上市日亦定在接近9月15日這個期限，那中、美雙方可能都對這個期限有所打算，那就更需要提防了。

若然9月15日是一個有玄機的期限，那9月15日前，也許就是在魚缸搵銀的一個「平安期限」，此前大家有錢好搵，此後就得盡量提高警覺，分段減磅，甚而離場觀望，因美國大選前，甚麼事情都可能發生。只有做最壞打算，作最佳準備。

東網財經專欄作者 帥哥

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