【專家點評】古勝：買港燈收息　要畀啲耐性？

尋日港股正式升穿降軌，收報25,102點，貼近20天線，惟成交金額縮至1,228億元。照技術睇，恒指短線向好，暫時先以俗稱牛熊分界線的250天線為目標，即25,800點水平。至於初達目標之後，港股會繼續向上，還是調整？老古只能說見步行步，再上阻力位喺26,200至26,300點，都只係多幾百點；但向下則有很大想像空間。博唔博呢浸，看官要自己計好數。

先睇大行報告，野村指，港燈有高度可預期的現金流，且股息分派基於成熟的香港電力業務，因此集團股價在近期環球股市動盪中特別有韌性，其股價年初至今升逾3%，跑贏恒指。野村維持港燈「中性」評級，目標價降至8.2元，以反映對疫情的憂慮。另大和指，港燈上半年每股分派維持15.94仙不變，即派息比率174%(對比2019年上半年199%)，指總體業績符合市場預期，重申「跑贏大市」，目標價睇8.3元。

雖然大行對港燈評價都唔錯，不過目標價就距離現價不遠，該股昨收報8.05元，無升跌。睇走勢，除今年3月底港燈隨大市急挫至7元之外，過去兩年股價大致於7.5至8元區間內波動。換言之，有意買嚟收息的缸邊友，不妨畀啲耐性，反正上落亦不大，不如待股價回落至7.8元邊先落第一注都未遲。

東網財經專欄作者 古勝

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