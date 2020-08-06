【專家點評】彭偉新：中糧肉食有勢可追
2020年08月06日 08:30
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港股周二及周三分別急升上25,000點水平後均見阻力，而且在成交額回升的情況下，反映投資者在高位的獲利心迫切，相信港股要大幅上升的機會有限，尤其是恒指自今年3月低位21,139點開始回升，並最高曾升上7月26,782點後回吐，不單止失守保歷加通道的中軸，更一度失守50天線，令到整體恒指的技術走勢轉弱。因此，恒指暫時即使作出反彈，但未能重返保歷加通道竹的中軸之上，港股仍然未能算是已經轉勢，特別是50天線仍然與現水平非常貼近，一旦恒指再度跌穿50天線的話，不排除出現技術失守中期支持而觸發投資者止蝕離場，到時可能大幅推低恒指，並向整個升浪總升幅的61.8%回調目標進發。所以，恒指即使周二及周三反彈，亦不能太過樂觀，特別是愈貼近美國總統大選，風險愈會上升，暫時預期港股會維持在20天線與100天線之間徘徊。
中美關係愈趨緊張下，中央提出要加快發展內循環以抵銷外貿下降對經濟帶來的拖累，加上近日內地的經濟數據在新冠肺炎疫症爆發後已逐步回穩，因此，對內地的消費類股份會帶來利好的作用。
中糧肉食(01610)股價自去年4月在非洲豬瘟的推動下，升上3.54元水平後便持續回落，更向下跌穿所有移動平均線支持，最低曾跌至今年1月見1.55元的低位後，走勢逐步回升，而且更成功收復所有的移動平均線阻力，而股價更於7月中成功收復自去年4月開始形成的跌浪所有跌幅，而股價在8月持續反彈，加上資金持續流入，過去兩個月的累計資金流已達到5.8億港元，預期股價仍然會繼續偏強並進一步上升，若果以去年4月開始形成的跌浪總跌幅，按黃金比率的1.618倍計算，在升破3.5元的阻力後，股價有望升上4.8元，建議投資者可以在4.2元買入，至於股價跌穿3.5元則宜先行沽出止蝕。
京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益)
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