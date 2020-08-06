【專家點評】彭偉新：中糧肉食有勢可追

港股周二及周三分別急升上25,000點水平後均見阻力，而且在成交額回升的情況下，反映投資者在高位的獲利心迫切，相信港股要大幅上升的機會有限，尤其是恒指自今年3月低位21,139點開始回升，並最高曾升上7月26,782點後回吐，不單止失守保歷加通道的中軸，更一度失守50天線，令到整體恒指的技術走勢轉弱。因此，恒指暫時即使作出反彈，但未能重返保歷加通道竹的中軸之上，港股仍然未能算是已經轉勢，特別是50天線仍然與現水平非常貼近，一旦恒指再度跌穿50天線的話，不排除出現技術失守中期支持而觸發投資者止蝕離場，到時可能大幅推低恒指，並向整個升浪總升幅的61.8%回調目標進發。所以，恒指即使周二及周三反彈，亦不能太過樂觀，特別是愈貼近美國總統大選，風險愈會上升，暫時預期港股會維持在20天線與100天線之間徘徊。

中美關係愈趨緊張下，中央提出要加快發展內循環以抵銷外貿下降對經濟帶來的拖累，加上近日內地的經濟數據在新冠肺炎疫症爆發後已逐步回穩，因此，對內地的消費類股份會帶來利好的作用。

京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益)

－－－－－

Sakura UK 英國物業投資專家！隆重登場！Sakura UK特派駐英團隊，為您搵最多最齊的英國樓盤！

請即致電：5133 0626