亞洲股市：日股收跌96點　台股再創新高

亞洲主要股市升跌不一，日股報跌，韓澳股則穩升。台灣加權指數再創新高，收升111點或0.87%，報12,913點。

日本日經225指數跌96點或0.43%，收報22,418點。

日本新冠疫情似有惡化迹象，5日新增確診病例1,357例、死亡5人，讓日本厚生勞動大臣加藤勝信示警，如果疫情繼續加速反彈，那不排除全國再次發布緊急事態宣言，不過首相安倍晉三在周四(6日)記者會上則是表示，雖然確診增加，但是重症病患較4月少，床位也還足夠，和當時宣布情形有很大的不同，目前不會宣布進入緊急狀態。

南韓首爾綜合指數升30點或1.33%，收報2,342點。

澳洲股市收升40點或0.68%，報6,042點。

澳洲新冠肺炎疫情反彈，該國第二大人口密集的維多利亞省周三(5日)新增725宗確診個案，再多15人死亡，打破疫情以來最高紀錄。澳洲總理莫里森認為，因應疫情防控措施，維多利亞省下令在墨爾本周邊地區進行為期6周的封鎖之後，此舉將令失業率高達約10%。此前，澳洲曾預期今年的失業率或高達9.25%。

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