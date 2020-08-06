【專家點評】溫灼培：金價升可有合理解釋嗎？

市場繼續以環球央行持續量寬，中美關係緊張為由推升金價。這樣解釋相信大家已是耳熟能詳。不過最近有一個新講法。就是疫情過後，全球主要央行屆時雖然會因而停止大舉量寬，但因低息環境依然存在，所以隨即而來的可能會是嚴重通脹。通脹來臨萬物騰貴，金升便是理所當然。不過筆者覺得這樣的解釋有點牽強，因為就算疫情過去經濟回復，相信消費者也會率先選擇增加儲蓄而非急於消費。所以疫情過後，通脹會否即時重返實在難料。

當然，金價升是不爭事實。我們解釋不到可能只是沒有這些聰明資金聰明而已。筆者認為其中可能性是市場開始擔心美元日後的地位不保，這非天方夜譚。歐盟已變得愈來愈一體化。壯大後的歐盟，其貨幣歐元將會是美元的強大挑戰者。而眾所周知，電子化人民幣也將明年正式推出，這一切對美元的挑戰不少。美元作為全球最重要貨幣，當其地位有機會被動搖，一些擁龐大資金的富人，把部分資金轉移到黃金暫避這也是無可口非。但他們的動作卻完全改變了金價的面貌。維持金價龐大支持於1,950美元，金價初步目標料2,100美元。

恒生銀行首席市場策略員 溫灼培