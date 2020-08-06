人民幣速遞：中間價升至6.9438　兌每百港元報89.5

據中國外匯交易中心公布，人民幣兌每美元中間價報6.9438，較上日大幅上調314點子，呈3連升，重返3月初水平。

離岸人民幣(CNH)兌美元最新報6.9390，每百港元兌89.53元人民幣。

亞洲市，美匯指數報92.7。

市場分析認為，離岸人民幣續漲，升至近5個月以來高位，主要受美元下跌，以及中美高層即將就貿易協議遵守情況舉行會談的消息所刺激。

花旗首席外匯技術策略師Tom Fitzpatrick發表報告中指出，美元兌離岸人民幣已跌穿2年通道底部所在的6.9733，預示進一步的下降趨勢。一旦跌穿6.8457，將形成雙頂，預示該貨幣可能最終見6.50。

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