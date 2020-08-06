【港股收市】恒指跌171點　騰訊及滙豐跌1%

港股未能企穩兩萬五關，恒生指數高開98點後走勢逆轉，最多挫461點，低見24,641點；午後逐步收復失地，收市報24,930點，跌171點或0.69%。國企指數收報10,202點，跌54點或0.53%；恒生科技指數反覆向上，收報7,576點，升29點或0.39%。主板全日成交1,358億港元，港股通淨買入7.75億元。

美國擬進一步封殺中國應用程式及限制雲端服務，個別科網股早段受壓。騰訊曾跌3.1%，低見543.5元，收報555.5元，跌幅收窄至1%。阿里巴巴及京東集團收市回升0.4%。小米集團升2.2%。資金追捧主打內地市場的美團點評，股價創229.2元上市新高，收報221.2元，升1.3%。

金融股拖低大市，滙豐控股曾跌至33.1元，收報33.5元，跌1.3%。友邦保險跌0.5%；中國平安跌0.2%；工、中、建三大內銀股跌0.5%至0.7%。香港交易所早段觸及388元歷史新高即打回頭，低見377元；收報385元，跌0.3%。

長和系近日陸續公布業績，長江基建績後捱沽，收報39.7元，跌2.9%，是表現最差藍籌。電能實業亦跌1.5%。收市後派成績表的長實及長和收跌1.1%及0.7%。

正榮金融業務部副總裁郭家耀表示，港股近期維持好淡爭持格局，雖然舊經濟股有反彈，惟業績表現令人失望，預計這輪僅屬短線技術反彈，加上若有更多新經濟股被納入恒生指數，這批股份佔比或會減少，令股價受壓，預料短期恒指仍維持24,500點至25,500點區間上落。

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