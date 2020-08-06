A股快報：滬綜指收升8點　數碼貨幣板塊炒起

中美高層即將就貿易協議遵守情況舉行會談，滬深三大股指高開後表現反覆，滬綜指收報3,386點，升8點或0.26%；深成指跌97點或0.7%，報13,863點；創業板指跌45點或1.6%，報2,814點。

滬深兩市主板成交約為1.29萬億元人民幣(下同)。外資透過滬股通及深股通合共淨賣出25.48億元，連續兩日錄得淨賣出。

數碼貨幣板塊有追捧，數字認證及匯金股份漲停；四方精創漲5%。四大行正在深圳等地大規模測試數碼錢包應用，為數碼貨幣正式落地進行測試準備。

溫氏股份跌2.4%，中信証券下調其評級，目標價28.2元。

生物疫苗板塊受壓，西藏藥業及康華生物跌停；智飛生物跌7%。

人民銀行未開展逆回購操作，另有500億元逆回購到期，當日實現淨回籠500億元。據中國外匯交易中心公布，人民幣兌每美元中間價報6.9438，較上日大幅上調314點子，呈3連升，重返3月初水平。

另外，截至周三(5日)，上交所融資餘額報7,326.9億元，按日增加70.07億元；深交所融資餘額報6,760.65億元，按日增加37.94億元；兩市合計14,087.55億元，按日增加108.01億元。

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