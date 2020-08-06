中美科技戰：Instagram推「山寨版TikTok」搶攻市場

適逢中國手機應用程式抖音海外版TikTok面臨被美國封殺之際，社交網巨擘Facebook(Fb)旗下Instagram近日加快於50多個國家推出類似TikTok的新功能「Reels」，試圖取代TikTok地位。

使用Reels的用戶能夠錄製15秒影片並與音樂一同編輯，功能與TikTok相似。Fb透露，將於未來數周陸續向包括美國、印度、巴西、英國和法國等多個國家推出Reels功能。

TikTok行政總裁邁耶(Kevin Mayer)上個月稱Reels為「山寨品」，並指摘Fb以不公平的市場競爭手段打壓TikTok在美國的生存空間。

Instagram產品負責人Vishal Shah反駁，推出Reels功能的時間點在某些方面來說是巧合。事實上，在印度政府禁用TikTok之後，Fb已在印度等其他國家推出Reels功能。

值得留意的是，這並非Fb首次挑戰TikTok，早於幾年前，Fb亦推出過短影音應用程式(Apps)「Lasso」，並在有限市場進行試推，但因為無法帶動「Lasso」使用熱潮，於上個月已正式關閉。

微軟正在商討是否向TikTok母公司字節跳動收購TikTok在美國的業務。

美國國務卿蓬佩奧周三(5日)公布一系列對華新措施，包括要中國的Apps從美國的手機程式商店下架，以及限制中國公司提供的雲端服務在美國收集資料的能力。

蓬佩奧稱，美方希望一些「不可信賴」的中國Apps從美國的手機應用程式商店中下架，並點名指TikTok及即時通訊軟件微信(WeChat)是「嚴重的威脅」。他又指，美國正致力阻止華為的產品預載或下載熱門的美國Apps。

－－－－－

Sakura UK 英國物業投資專家！隆重登場！Sakura UK特派駐英團隊，為您搵最多最齊的英國樓盤！

請即致電：5133 0626