新冠肺炎：調查指1/3人收入減少　三成港人要增加借貸

渣打銀行一項調查顯示，新冠肺炎疫情對全球個人財務構成重大影響，超過1/3受訪者指收入減少，很多人預期疫情會進一步影響他們的收入及工作。

在香港，28%的受訪者表示，他們的收入在過去1個月減少，低於全球平均的34%。41%表示他們的消費上升，而30%則表示需要增加借貸。疫情對自僱人士財務造成的影響最大，36%受訪者表示收入減少，48%更表示過去1個月的貸款增加。

不少香港受訪者預期，未來3至6個月的就業狀況會出現重大轉變，包括：裁員(35%)、工時下跌(40%)、薪金減少(37%)。18至24歲的年輕人對能夠成功渡過疫情的信心較低，有 41%預期會被裁員，亦有54%預期工時會減少。

普遍港人對他們的個人財務前景較亞洲其他地區悲觀，36%受訪者預期他們的個人收入在未來3至6個月會改善，低於中國的50%、台灣的41%、馬來西亞的45%及印尼的62%，但就略高於新加坡的33%。20%港人預期收入會下滑，比率較中國、台灣、馬來西亞及印尼為高。

不過，港人在這段困難時期樂意尋求其他渠道增加收入。45%受訪者表示會透過在金融市場交易或投資以增加收入，56%會考慮尋求第二收入來源，或52%指會發展新技能。

是次研究在7月初進行，訪問1.2萬名來自渣打12個市場，包括香港、台灣、中國、新加坡、印尼、馬來西亞、印度、阿聯酋、肯亞、巴基斯坦、英國及美國的成年人，就消費者在這段困難時期下的財務狀況和就業前景，以及銀行如何協助他們管理財政提供深入見解。

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