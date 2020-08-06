中國經濟：國債淨融資遠未達標　年內發行勢創新高

財經媒體彭博匯集數據顯示，今年1至7月國債淨融資額僅1.14萬億元人民幣(下同)，意味着未來5個月需實現2.5萬億的淨融資規模，才能完成赤字和特別國債發行目標，這將創下同期歷史新高。另外，8至12月還有近1.1萬億元國債到期，即未來5個月的國債總發行量將達到3.58萬億元，月均發行量是今年首7個月的約三倍。

申萬宏源分析師孟祥娟表示，下半年利率債供給壓力帶來的負面影響將進一步凸顯並打壓債市，8至10月之間債市將迎來國債和地方債雙重壓力帶來的供給高峰，建議投資者縮短久期、更注重票息策略。

財政部要求力爭在10月底前完成專項債發行。假設一般債亦在10月底發完，據彭博計算，8至10月還將有約1.9萬億元左右的地方債淨供給。

孟指出，從基本面、市場風險偏好、通脹預期等因素來看，今年接下來幾個月債市還會有一波調整，孳息率料繼續上行，10年國債孳息率大概率向上突破3.1厘。

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