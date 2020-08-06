全球科技戰：傳印度擴大中國App禁令　小米瀏覽器上榜

據悉，該47款App中，大部分是早前已被禁App的複製版或是不同版本的App。但當局與自前的做法不同，這次並沒有大動作地公布有關的禁令。印度小米公司發言人表示，公司正試圖了解發展情況，並將採取適當措施。

由於多數小米手機預設安裝了小米瀏覽器，新的禁令可能意味小米接下來不能在印度銷售的新機上安裝小米瀏覽器。

根據香港科技研究公司Counterpoint的數據顯示，小米手機在印度智能手機市場銷量第一，擁有近9,000萬用戶。

今年6月時，印度宣布禁用59個中國App，表示他們威脅到印度的「主權和完整」。字節跳動的TikTok、阿里巴巴的UC瀏覽器、小米的Mi社區都在被禁之列。

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