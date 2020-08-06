【專家點評】陳蓓敏：微創醫療候低吸
2020年08月06日 10:26
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華爾街三大股指做好，納指創新高。蘋果業績優，Google計劃以4.5億美元收購家居保安服務商ADT的百分之七股權。伊士曼柯達(Eastman Kodak)受政府貸款7.65億美元，生產仿制藥，股價短短數天暴升15倍。柯達從7月24日的2美元股價，飆升至7月29日33.2美元，是投機者和投資者追逐的紅蘿蔔。
中國7月財新服務業採購經理指數由6月58.4，回落至54.1。財新中國綜合也由55.7回落至54.4。國內股市牛皮。7月期指結算後，雖然月初恒指表現乏力，周二下午卻在科技和新經濟股帶領下，恒指一口氣升逾500點。昨日升勢延續，波幅稍微收窄，技術走勢仍算不俗。外圍有黎巴嫩貝魯特大爆炸，死逾78人，傷及數千人。亞太區股市表現平靜。恒指企穩於10天和50天線，20天線於25,100點也不算是阻力，7月高位為26,780點，反彈阻力區域。
微創醫療(00853)主要涉及心管微創介入產品，骨科醫療器械，及心律管理等。昨日發盈警，預報中期業績錄得虧損約6,500至7,000萬美元，主因受新冠病毒影響門診量和手術量下跌。早前，微創附屬蘇州微創骨科學(集團)獲執董注資其全資擁有望道通生物科技，市場憧憬業務未來發展空間。股價昨日不跌反升逾6%。建議候低吸納於36港元，上方阻力為42元，止蝕位為34元。
鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號: ACG 082。)
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