【專家點評】陳蓓敏：微創醫療候低吸

華爾街三大股指做好，納指創新高。蘋果業績優，Google計劃以4.5億美元收購家居保安服務商ADT的百分之七股權。伊士曼柯達(Eastman Kodak)受政府貸款7.65億美元，生產仿制藥，股價短短數天暴升15倍。柯達從7月24日的2美元股價，飆升至7月29日33.2美元，是投機者和投資者追逐的紅蘿蔔。

中國7月財新服務業採購經理指數由6月58.4，回落至54.1。財新中國綜合也由55.7回落至54.4。國內股市牛皮。7月期指結算後，雖然月初恒指表現乏力，周二下午卻在科技和新經濟股帶領下，恒指一口氣升逾500點。昨日升勢延續，波幅稍微收窄，技術走勢仍算不俗。外圍有黎巴嫩貝魯特大爆炸，死逾78人，傷及數千人。亞太區股市表現平靜。恒指企穩於10天和50天線，20天線於25,100點也不算是阻力，7月高位為26,780點，反彈阻力區域。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號: ACG 082。)

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