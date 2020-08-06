星展集團次季利潤降兩成　疫情致貸款損失飆2倍

新加坡星展集團公布，第二季淨利潤按年下降約22%，至12.5億新加坡元(下同)，原因是該公司撥出更多資金用於支付因新冠肺炎大流行的經濟影響而產生的貸款損失。

第二季，總收入大致穩定在37.3億元。貸款損失準備金總額為8.49億元，高於去年同期的2.51億元，按年大增2.38倍。淨息差從去年的1.91%降至1.62%；不良貸款率1.5%，與上年持平。

星展集團行政總裁、Piyush Gupta表示，公司本季提撥的準備金為8億元，比新加坡金融管理局的最低要求高24%，星展集團正對成本結構進行持續審查。

Sanford C. Bernstein駐新加坡的銀行分析師Kevin Kwek表示，財報表現符合預期，特別是針對準備金的部分也在意料之內。

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