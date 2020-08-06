新冠肺炎：「中國疫苗大王」成上月全球身家增長最快富豪

這亦帶動該公司董事長蔣仁生身家水漲船高。根據彭博億萬富翁指數，蔣氏的身家高達194億美元(約1,513億港元)，一度躋身中國十大富豪行列。單計7月份，其身家便已飆升逾一倍，成為該指數前500大富豪中增長最快的一位。

有「中國疫苗大王」之稱的蔣仁生持有智飛生物的約56%股份，今年其身家累計增長約143億美元。

智飛生物上半年實現淨利潤15億元人民幣，按年增長30%。該公司指出，其新冠肺炎疫苗正自進行第一階段和第二階段臨床試驗。

智飛生物周四(6日)股價下挫9%，至160.98元人民幣。

－－－－－

Sakura UK 英國物業投資專家！隆重登場！Sakura UK特派駐英團隊，為您搵最多最齊的英國樓盤！

請即致電：5133 0626