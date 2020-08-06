新冠肺炎：「中國疫苗大王」成上月全球身家增長最快富豪
2020年08月06日 10:41
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內媒報道，智飛生物(300122.SH)自6月底披露中國藥品監管機構批准其新冠肺炎疫苗進行人體臨床試驗以來，股價爆升8成，今年以來更累飆逾2倍，成為創業板指數中表現最好的股份。
這亦帶動該公司董事長蔣仁生身家水漲船高。根據彭博億萬富翁指數，蔣氏的身家高達194億美元(約1,513億港元)，一度躋身中國十大富豪行列。單計7月份，其身家便已飆升逾一倍，成為該指數前500大富豪中增長最快的一位。
有「中國疫苗大王」之稱的蔣仁生持有智飛生物的約56%股份，今年其身家累計增長約143億美元。
智飛生物上半年實現淨利潤15億元人民幣，按年增長30%。該公司指出，其新冠肺炎疫苗正自進行第一階段和第二階段臨床試驗。
智飛生物周四(6日)股價下挫9%，至160.98元人民幣。
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