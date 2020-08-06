高盛：股市周期輪動範圍或擴大到新興市場

高盛表示，對於未來數月可能出現的有利於股市周期輪動及殖利率曲線變陡的市場主角地位轉換，投資者應當抱持一種「開放心態。」

高盛策略師Kamakshya Trivedi等發表報告指，11月底疫苗獲批的機率已加大，疫苗獲批會使投資者有關周期性和恒久實際負殖利率的設想受到挑戰，進而引發類似先前曾在5月份出現，並在6月初淡出的那種市場輪動，由此使傳統周期性股票及銀行股受支撐，導致殖利率曲線變陡，並使科技股的領軍地位受到挑戰。在政策風險消退和美國賦稅風險上升的情況下，輪動範圍或有可能擴大到新興市場股市。

該報告又認為，眼下因應這種潛在變化，大力進行倉位調整或許為時尚早，但他們同時也建議選擇期權交易作為一種對策，如某些標普500指數的看漲期權仍具吸引力。若疫苗提前獲批，該指數有望升至3,700點左右，而若是第二波疫情導致經濟活動出現巨大逆轉，則標普500指數有可能下試2,200點水平。

不過，他們重申，有可能出現很多不同的結果，而最肯定的一點是美元目前的弱勢還會進一步延續。

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