中國經濟：外資增持近千億政策性金融債　創新高

隨着中美息差大幅擴闊、人民幣升值等，為外資帶來不小的吸引力，境外機構上月加速買入在岸利率債。

彭博引述中債托管數據顯示，7月外資淨買入1,481億元人民幣在岸債券，創2014年彭博有數據以來的最高，帶動持倉達到創紀錄的2.34萬億元人民幣(下同)。其中，增持政策性金融債(政金債)近千億元，亦為單月歷史最大。

中國10年期國債的中債孳息率估值在過去3個月上升了逾40個基點，與同期限美債的息差目前接近史上最大。同期，國開債孳息率的升幅更甚，與國債息差目前在2018年11月來的最闊，相對價值凸顯，與美債的息差則創下2014年來的最大。

華僑銀行經濟學家謝棟銘稱，過去幾個月中國債市的調整讓外資更有動力去持有境內債券，同時也看到境外投資者對人民幣資產的需求上升，原因包括疫情防控得當以及中國進一步開放金融市場的承諾等。

粵開證券分析師鍾林楠表示，10年國開債缺乏配置盤，交易屬性更強，加上7月債市調整期間基金等交易盤拋售，在熊市中較國債更弱，考慮到中國經濟復甦、貨幣再寬鬆難度大，10年國開國債利差可能還難以壓縮。

此外，境內外人民幣近期走強亦提振外資買入，在岸人民幣兌每美元周三(5日)則再創近5個月新高。

法國巴黎銀行外匯與本地市場策略主管季天鶴表示，美元匯率走弱緩解了人民幣的貶值擔憂，對於買入中國債券也是利好，隨着參與中國債市的投資者愈趨豐富，有更多投資人願意購買殖利率較國債更高的政金債，這在未來可能是個趨勢。

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