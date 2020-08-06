對沖基金對股市持續上漲表樂觀　惟客戶看法迴異…

財經傳媒彭博報道，美國股市持續回升，正在增強對沖基金的信心，惟他們的客戶卻愈來愈憂心忡忡。

根據摩根士丹利機構經紀業務匯編的數據，職業經理上個月對股市的好倉押注超過淡倉倉位，比率接近1.9比1，為超過十年來的最高水平。標普500指數在此期間上漲了5.5%，為2010年以來表現最好的7月份，並在8月前三天連續走高。

與此同時，該公司對對沖基金投資者的調查顯示，大約3/4的受訪者預計標普500指數年末時低於3,300點。該基準指數周三收於3,327.77點，約為年收益的26倍。

在不同尋常的這一年中，當疫情肆虐之際，反彈的股市將估值推到了二十年來高點，市場人士正在選擇該站在哪邊。大摩調查中的投資者指出，從健康危機到疲弱的經濟，以及11月的總統大選，這些都是最大的市場風險，但順勢而為的投資者卻擔心會錯過機會。

目前，分歧還沒有促使客戶退出。大摩數據顯示，事實上，上季度對沖基金的投資興趣升至最少兩年來的最高水平。該行上周發表的報告指出，「投資者感覺對沖基金第二季度表現良好，儘管錯過了部分市場上漲行情，大約有「90%的投資者感覺對沖基金表現符合或優於預期。」

根據Hedge Funds Research數據，以股票為主的對沖基金4月至6月回報率為13%。儘管該漲幅落後於標普500指數20%的漲幅，但這是該行業自1999年以來最好的季度業績。

對沖基金經理通常會選擇單個股票，而不是進行廣泛的市場押注。大摩表示，他們最新的看漲立場部分是由補倉盤推動的，該過程減少了看跌押注。淨槓桿是衡量行業風險偏好的一種指標，考慮了看好及看淡的比例，上個月該指標達到了兩年來的最高水平。

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