港股格局：郭家耀指阿里巴巴可博業績

正榮金融業務部副總裁郭家耀表示，港股近期維持好淡爭持格局，雖然舊經濟股有反彈，惟業績表現令人失望，預計這輪僅屬短線技術反彈，加上若有更多新經濟股被納入恒生指數，這批股份佔比或會減少，令股價受壓，預料短期恒指仍維持24,500點至25,500點區間上落。

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