港股格局：郭家耀指阿里巴巴可博業績
2020年08月06日 10:49
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正榮金融業務部副總裁郭家耀
正榮金融業務部副總裁郭家耀表示，港股近期維持好淡爭持格局，雖然舊經濟股有反彈，惟業績表現令人失望，預計這輪僅屬短線技術反彈，加上若有更多新經濟股被納入恒生指數，這批股份佔比或會減少，令股價受壓，預料短期恒指仍維持24,500點至25,500點區間上落。
科網股近期表現強勢，「ATMX」繼續為市場焦點。郭家耀指，若然想投資科網股，他認為相對較落後的阿里巴巴(09988)值博率較高。下周恒指公司便會進行恒指季檢，阿里巴巴納入機會相當大，加上「618購物節」料可帶動公司電商業務回穩，而且內地疫情已減輕不少，相信快將公布的季度業績會有不錯表現，從而帶動股價向上。
國際金價創歷史新高，郭家耀表示，美匯指數近期持續弱勢，料可以推動黃金走勢，惟近期金礦股已錄得一定升幅，要小心技術回調風險；他對國際金價長遠走勢保持樂觀看法，惟作長線部署宜選黃金ETF。至於相較黃金，他認油股值博率較為高，事關近期油價企穩40美元水平，中國石油(00857)及中國石油化工(00386)亦落實出售管道資產，很大機會會派發特別息，刺激股價向上。
至於汽車股方面，郭家耀指內地為刺激內需，會加大力度推動內地汽車消費。參考近月銷售都有回暖情況，而且上年銷售基數低，料回復高增長的概率都較高，投資者不妨留意車股。當中可放眼吉利汽車(00175)，產品較多元化情況下，容易受惠國策，加上回A概念，料對股價有刺激作用。
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