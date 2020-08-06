【全球攬炒】澳洲疫情反彈　失業率恐高達10%

澳洲新冠肺炎疫情反彈，該國第二大人口密集的維多利亞省周三(5日)新增725宗確診個案，再多15人死亡，打破疫情以來最高紀錄。澳洲總理莫里森直言，該國的失業率恐高達約10%。

莫里森認為，因應疫情防控措施，維多利亞省下令在墨爾本周邊地區進行為期6周的封鎖之後，此舉將令失業率高達約10%。此前，澳洲曾預期今年的失業率或高達9.25%。

第二波如果算上接受政府工資補貼計劃的人數，有關失業率數字將會上升。在先前預期有效失業率高達約11%的高水平之後，估計將進一步攀升至13%以上。

莫里森稱，失業率攀升並不意外，有關的防疫措施將產生非常大的成本，並且影響復甦之路。

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