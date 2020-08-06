m18講場：Lego網店開幕首日錄逾400萬營業額 最特別係有...

早喺2月新冠肺炎疫情爆發早期，凱知樂已出招，推出通訊軟件WhatsApp買Lego。第三波疫情來勢洶洶，索性推出網店，咁Lego Fans(粉絲)就唔驚出街Shopping而中招啦！

凱知樂主席兼行政總裁李澄曜就話，面對複雜多變及充滿挑戰嘅經營環境，希望透過不斷革新，應對市場及大眾消費模式嘅轉變，仲會繼續加強網上平台發展，實行全方位數碼化。另方面亦會與鞏固實體店銷售渠道，雙管齊下。

網店嘅Lego一定有官方認證，絲絲八到，款式係最多兼最齊，仲會有獨家款添！咦，唔知第時通宵排隊買新款嘅人龍，會唔會搬到網上，搞到網絡大塞車呢？

咪住先，睇中點俾錢？除咗信用卡Visa、MasterCard及American Express之外，仲支持電子錢包AliPay HK、支付寶中國及金融管理局旗下跨平台即時轉帳轉數快添！

另外，網店開張首兩星期，即8月3日至16日，購物即可享受免費送貨服務，而首300名顧客更可獲贈限量禮品一份。

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