m18講場：Lego網店開幕首日錄逾400萬營業額 最特別係有...
2020年08月06日 10:52
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「疫」市下零售市道不景氣，零售商出招自保。玩具零售及代理商凱知樂(02122)嘅樂高(Lego)認證網上專門店周一(3日)啱啱開幕，首日仲錄得逾400萬元營業額。
早喺2月新冠肺炎疫情爆發早期，凱知樂已出招，推出通訊軟件WhatsApp買Lego。第三波疫情來勢洶洶，索性推出網店，咁Lego Fans(粉絲)就唔驚出街Shopping而中招啦！
凱知樂主席兼行政總裁李澄曜就話，面對複雜多變及充滿挑戰嘅經營環境，希望透過不斷革新，應對市場及大眾消費模式嘅轉變，仲會繼續加強網上平台發展，實行全方位數碼化。另方面亦會與鞏固實體店銷售渠道，雙管齊下。
網店嘅Lego一定有官方認證，絲絲八到，款式係最多兼最齊，仲會有獨家款添！咦，唔知第時通宵排隊買新款嘅人龍，會唔會搬到網上，搞到網絡大塞車呢？
咪住先，睇中點俾錢？除咗信用卡Visa、MasterCard及American Express之外，仲支持電子錢包AliPay HK、支付寶中國及金融管理局旗下跨平台即時轉帳轉數快添！
另外，網店開張首兩星期，即8月3日至16日，購物即可享受免費送貨服務，而首300名顧客更可獲贈限量禮品一份。
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