【專家點評】鄧聲興：中軟國際受惠國策　阻力位喺...

主要由華為的業務穩步增長所帶動，另外集團來自騰訊、阿里、平安的業務亦見快速增長。有利吸引其他大客戶的業務合作，特別是國企訂單。集團日前公布與深圳市智慧城市科技發展集團簽署戰略合作協議。為深圳國資委28家集團提供平台服務。

另外，中軟國際作為首批華為雲鯤鵬凌雲合作夥伴。隨着鯤鵬雲計算產業在國內市場的發展，集團料受惠大型企業客戶的規模及用戶數量的提升。上方阻力位為6.8港元，向下支持位為5.5元。

銳升證券聯合創辦人及首席執行官 鄧聲興(作者為註冊持牌人士，並未持有上述股份)

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