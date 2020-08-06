【專家點評】鄧聲興：中軟國際受惠國策 阻力位喺...
2020年08月06日 10:57
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中國軟件國際(00354)持續受惠國產化趨勢，進一步取代外國的軟件商。值得留意，中軟在大型企業客戶的雲智能業務極具潛力。集團去年首10大客戶收入貢獻76%，較2018年的73%進一步提升。
主要由華為的業務穩步增長所帶動，另外集團來自騰訊、阿里、平安的業務亦見快速增長。有利吸引其他大客戶的業務合作，特別是國企訂單。集團日前公布與深圳市智慧城市科技發展集團簽署戰略合作協議。為深圳國資委28家集團提供平台服務。
另外，中軟國際作為首批華為雲鯤鵬凌雲合作夥伴。隨着鯤鵬雲計算產業在國內市場的發展，集團料受惠大型企業客戶的規模及用戶數量的提升。上方阻力位為6.8港元，向下支持位為5.5元。
銳升證券聯合創辦人及首席執行官 鄧聲興(作者為註冊持牌人士，並未持有上述股份)
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