IMF駐華代表：料中國是今年全球唯一錄增長主要經濟體

內地媒體報道，國際貨幣基金組織(IMF)駐華首席代表Steven Alan Barnett預計，包括中國的新興市場和發展中經濟體，今年的經濟衰退3%，明年將反彈至5.9%。當中，印度今年經濟料跌4.5%，俄羅斯跌6.6%，巴西則下滑9.1%。相對來說，中國是其中的一個亮點，是唯一一個預計今年將實現正增長的主要經濟體。

Barnett表示，新冠疫情的全球蔓延已經造成了巨大的經濟損失，所有經濟體都感受到這種影響。

他續指，現階段的一些風險主要集中於金融市場。在今年3月份，全球資本市場遭遇急劇下跌，及至近期出現一定回升，股票等風險資產價格已經反彈，在許多市場中，股票價格平均恢復至1月中旬水平的約85%。

他認為，目前金融市場的樂觀表現與全球經濟之間存在脫節，投資者似乎在押注央行將繼續提供支持，許多股票和公司債券市場的估值出現膨脹現象。

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