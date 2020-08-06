港元拆息︰1個月回軟至0.24厘

2020年08月06日 11:20
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    香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息跌至0.066厘；1星期升至0.15厘；與樓按相關的1個月回軟至0.24厘，結束兩連揚；3個月報0.46厘。
    6/8/2020
    隔夜 0.06625厘
    1星期 0.15018厘
    2星期 0.18250厘
    1個月 0.24125厘
    2個月 0.35821厘
    3個月 0.46036厘
    6個月 0.68089厘
    12個月 0.95875厘
    5/8/2020
    隔夜 0.06958厘
    1星期 0.14875厘
    2星期 0.18393厘
    1個月 0.25321厘
    2個月 0.37661厘
    3個月 0.47661厘
    6個月 0.67946厘
    12個月 0.96250厘
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