港元拆息︰1個月回軟至0.24厘
2020年08月06日 11:20
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香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息跌至0.066厘；1星期升至0.15厘；與樓按相關的1個月回軟至0.24厘，結束兩連揚；3個月報0.46厘。
6/8/2020
隔夜 0.06625厘
1星期 0.15018厘
2星期 0.18250厘
1個月 0.24125厘
2個月 0.35821厘
3個月 0.46036厘
6個月 0.68089厘
12個月 0.95875厘
5/8/2020
隔夜 0.06958厘
1星期 0.14875厘
2星期 0.18393厘
1個月 0.25321厘
2個月 0.37661厘
3個月 0.47661厘
6個月 0.67946厘
12個月 0.96250厘
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