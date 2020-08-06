唔敢高追騰訊？ 許繹彬指可留意二線新經濟股
2020年08月06日 11:46
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港股現明顯跌勢。耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，踏入八月，大市有點頓失方向的感覺，雖然消息層出不窮，惟成交卻未見活躍，多數散戶抱持觀望的態度。他預料，股市會繼續悶局，市場繼續炒股不炒市，投資者可留意二線新經濟股。
許繹彬建議，投資者須多加留意每天「突發」的消息，再跟風行事。美國狂人特朗普在連任前，動作多多，一時話要將總統選舉押後一年，轉頭又宣稱抵制TIK TOK(抖音)，目的不用懷疑，為自己連任作出部署；但必須小心狂人此類小動作，可能令大市波動；港股方面，投資者可繼續跟貼近日熱炒的電子商貿股，當中心動公司(02400)及網龍(00777)質素頗高，但近期的升勢仍算含蓄，不妨多加留意。
回顧本周一原本一片寂靜，下午突然傳出國內維穩基金救市，股王騰訊控股(00700)為首的新經濟股隨即聞雞起舞；又突然傳出螞蟻集團最快會於九月大駕光臨，在中港兩地以「A+H」方式同步上市，有望躋身全球最大IPO寶座，真是可喜可賀。
他直指，現時市場的消息多籮籮，好壞參半，孰真孰假，實要多方查證。近期熱話的除了螞蟻上市之外，TIKTOK（抖音）的母公司字節跳動亦傳將被美國退市後來港上市；又有指滴滴出行亦將跟隨來港上市，不過都是「只聞樓梯響」的訊息，但已令最大得益者香港交易所(00388)即時點燃引擎。投資者宜不時留意市場消息，以捕捉投資契機。
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