唔敢高追騰訊？　許繹彬指可留意二線新經濟股

港股現明顯跌勢。耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，踏入八月，大市有點頓失方向的感覺，雖然消息層出不窮，惟成交卻未見活躍，多數散戶抱持觀望的態度。他預料，股市會繼續悶局，市場繼續炒股不炒市，投資者可留意二線新經濟股。

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