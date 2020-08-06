【高盛推介】騰訊異動下跌　資金趁機買好倉

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周三(5日)以全日高位561港元收市，升約2%。周四(4日)早段則高見564元，觸及歷史高位後隨即倒跌。市場重點關注的騰訊業績將於下周三(12日)公布，有券商預期主要受惠手遊收入強勁，次季業績好過市場預期。當中料騰訊收入按年升29%，並維持「買入」投資評級，目標價655元。

觀察個股牛熊證資金流向，可見近期資金較傾向部署牛證，過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約4,060萬元，當中周三佔約1,340萬元。而熊證於周二(4日)及周三則共錄得約1,770萬元資金流入。進而觀察港股通資金流向，可見周三北水繼續追捧騰訊，錄得約3.1億元資金淨買入。而騰訊周四早段倒跌逾2%，則見即市資金趁機吸納好倉。

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