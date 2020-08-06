【瑞通推介】阿里破7月頂後遇阻　好倉先行離場

瑞通認股證牛熊證銷售部：受企業業績勝市場預期帶動，道指隔晚收報27,201點，升373點或1.3%，連升4日。

恒指連升兩日，周三(5日)收升155點或0.6%，報25,102點。周四(6日)早段先升後回，早段曾升穿25,200點，其後掉頭回落，跌超過400點，失守24,700點。其好倉(牛證及認購權證)周三淨流入逾2,100萬港元，其淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入近6,400萬元，反映投資者對後市走勢好淡分歧。周三其牛證街貨重貨區為收回價24,200至24,299點，而熊證街貨重貨區為收回價25,300至25,399點。

市場憧憬大型新股首次公開發售(IPO)陸續有來，兼可帶動港股交投，香港交易所周三曾高見387.6元，創歷史新高，收升2.4%於386元。股份連升4日，累漲6.4%。周四早段曾破頂，高見388元，其後由升轉跌。周三分別有接近4,800萬和約330萬元淨流入其好倉和淡倉。

阿里巴巴周三於252至256元之間好淡爭持，收市微升0.7%，報255.8元，連升第二日。市傳支付寶母企螞蟻集團料最快9月啟動IPO，配合染藍憧憬以及淘寶造物節將於下周舉行，為阿里股價帶來支撐。阿里周四早段升勢持續，升破7月下旬曾見的257.6元，惟其後隨市回落，跌約1%，留意後市整固後，可否進一步收復260元並挑戰上市高位263.8元。周三有超過2,800萬元淨流入其好倉，淡倉同日亦有小量資金淨流入。

Canalys發表第二季全球智能手機市場報告，小米集團全球市場份額10.1%，維持第四大智能手機廠商地位，而在歐洲市場的市佔則升至第三。股份周三好淡爭持，收升0.5%，報15.58元，同樣錄四連升。周四早段曾升約2%，觸及15.9元，收復近期即市阻力20天線。周三分別有近640萬和近100萬元淨流入其好倉和淡倉。

中國移動踏入8月連升3個交易日，周三急漲2.4%，收報55.5元，一舉收復50天和100天線。周四早段回調2%，於55元以下整固。周三有逾260萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾170萬元淨流入。

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