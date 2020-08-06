中美科技戰：大摩指騰訊在美收入佔比僅2%　短期影響不大

該行發現，在中國互聯網企業中，歡聚集團約7%收入來自美國，佔比是行業中最高；聲網Agora則有8%收入來自美國，是軟件企業中佔比最高的。相比之下，在港上市的騰訊及網易佔比相對較少(見附表)。

若有美國以外的國家或市場跟隨行動針對中國軟件及應用程式，歡聚集團、聲網Agora和Trip.com的風險較大，因這些企業來自中國以外市場的收入佔比高19%至44%，至於在港上市的網易及騰訊，來自中國以外市場的收入佔比分別為15%及8%。

大摩又認為，蘋果公司(Apple Inc.)不太可能成為報復目標，因為限制其在中國境內銷售設備或服務，將引來降低總需求和增加失業的風險，直接損害當地經濟。此外，Apple努力使美國和中國政府都滿意，並堅持中國政府的政策，料可減少成報復目標的風險。

從長遠來看，鑑於美國總統大選的壓力，該行預計類似性質的監管行動將繼續下去，更重要的是，隨着世界朝着多極化世界的結構性轉變，中美兩國的競爭愈來愈激烈。在這一世界中，美國和中國將在技術，安全，衞生政策，金融市場和公司治理等多個領域中直接競爭日益加劇。區域冠軍取代全球勝利者，因為出於國家安全原因的監管，干預限制了企業全球化業務模式，並提高進入國內市場的門檻。該行期望中國的決策者能夠加快計劃以減輕這些外部挑戰，並更多地側重於技術本地化，在擴大國內市場以及進一步的改革和市場開放方面努力。

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