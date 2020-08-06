西九龍投資者兩個月沽3伙減磅　套現逾2700萬

投資者繼續大手出貨，西九龍重磅業主約兩個月連沽3伙，套現2,730萬港元，料有機會為內地客出貨個案。

香港置業馬泰陽表示，該名業主最近沽出物業為西南九龍君滙港6座中層H室，實用面積482方呎，叫價950萬元放售，已低市價約5%，再減30萬元後，以920萬元沽出，呎價19,087元。原業主持價9年，帳面仍賺332萬元。

他續稱，上述同一業主於6月期間，分別以980萬及830萬元，先後沽出君滙港另一個3座高層及長沙灣昇悅居2座中層單位，均持貨9年帳面賺342萬及386.1萬元。

據了解，原業主姓名屬漢語拼音，早於2011年已在西九龍買樓收租，近年部分物業已做二按。他現時仍持有奧運站凱帆軒一個物業收租，暫時未有在市場放售。

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