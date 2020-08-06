李氏大藥廠注射用立邁青獲藥品註冊批件
2020年08月06日 12:21
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李氏大藥廠(00950)公布，全資附屬公司兆科藥業(合肥)的低分子量肝素，注射用那屈肝素鈣(商標名：立邁青)已獲得中國國家藥品監督管理局藥品註冊批件。
集團為藥品註冊批件申請進行一項立邁青生物等效研究。經審查立邁青符合藥品註冊的有關要求，接受立邁青與那屈肝素鈣注射液原研進口產品(商品名：速碧林)生物等效的結論，批准立邁青增加以下2個規格：0.6m l:6 150IU及 0.4ml:4100IU，核發藥品批准文號。
集團於1998年推出立邁青，並成為中國低分子量肝素領先品牌之一。那屈肝素是一種抗凝劑，適用於預防術後靜脈血栓塞及治療深層靜脈栓塞，亦適用於聯合阿司匹林用於不穩定性心絞痛和非Q波性心肌梗塞急性期的治療及在血液透析中預防血凝塊形成。
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