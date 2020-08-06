【高盛推介】港交所回吐　留意熱門購沽證

高盛(亞洲)有限責任公司：受惠市場憧憬將有更多中概股來港上市，帶動港股成交。香港交易所自上周五(7月31日)起連升4日，累計升約6.5%，當中周三(8月5日)升約2.4%。周四(8月6日)早段則高見388港元，繼周三再創歷史新高，惟及後回吐。

觀察個股認股證資金流向，可見周三資金轉向部署認購證，錄得約3,950萬元資金流入，為當日最多資金流入的認股證相關資產。而認沽證則於過去4個交易日錄得資金流入，合共約570萬元。牛熊證方面，亦見周三資金轉向部署牛證，錄得約850萬元資金流入。而熊證則錄得約120萬元資金流入。

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