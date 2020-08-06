【高盛推介】港交所回吐 留意熱門購沽證
2020年08月06日 12:30
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高盛(亞洲)有限責任公司：受惠市場憧憬將有更多中概股來港上市，帶動港股成交。香港交易所自上周五(7月31日)起連升4日，累計升約6.5%，當中周三(8月5日)升約2.4%。周四(8月6日)早段則高見388港元，繼周三再創歷史新高，惟及後回吐。
觀察個股認股證資金流向，可見周三資金轉向部署認購證，錄得約3,950萬元資金流入，為當日最多資金流入的認股證相關資產。而認沽證則於過去4個交易日錄得資金流入，合共約570萬元。牛熊證方面，亦見周三資金轉向部署牛證，錄得約850萬元資金流入。而熊證則錄得約120萬元資金流入。
行使價434元附近、明年1月到期的認購證為近期熱門條款。投資者如看好，認購證方面可留意當中槓桿最突出之一的港交所購證(19343)，行使價434.08元，2021年1月8日到期，實際槓桿6.3倍。
投資者如計劃部署牛證，可留意屬市場上最貼價、槓桿最高的港交所牛證(50377)，收回價370.18元，行使價368.18元，換股比率100，槓桿比率26.5倍。
投資者如看淡，認沽證方面可留意年期約5個月的低面值港交所沽證(15674)，行使價298元，2021年1月6日到期，實際槓桿7倍。
投資者如計劃部署熊證，可留意港交所熊證(55520)，收回價400元，行使價402元，換股比率500，槓桿比率16.5倍。
高盛其他產品條款：
港交所沽證(15354)，行使價277.8元，到期日2020年12月23日，實際槓桿7.5倍。
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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
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