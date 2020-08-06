【消費者佳音】5G手機平均價下跌三成　仲有冇得跌？

外電報道，新冠肺炎導致手機銷售疲弱，加上5G手機速度較預期慢，一些手機大廠紛紛調整銷售策略，其中一個方法是將先前高階智能手機獨有的5G技術，應用到價格較便宜的手機上，使5G智能手機的平均售價大幅下滑，變相惠及消費者。

根據市調機構Canalys，5G手機今年第一季在全球的平均售價為813美元(約6,340港元)，從去年同期的1,186美元下跌31.5%，這和中國推出5G服務有關，而當地5G手機通常價格較低。

雖然，智能手機出貨量將因5G而重拾增長，但廠商發現除了必須面對消費者對高價手機興趣不大的問題之外，還得想辦法應對疫情重擊經濟增長所帶來的考驗。方法之一，就類似三星電子等大廠，將5G技術導入較便宜的中階機種，盼能吸引更多消費者投身5G行列。

三星電子周三(5日)發表最新5G手機「Galaxy Note 20」，7月稍後開賣，定價約1,000美元。三星在6月已經推出全美最便宜5G手機「Galaxy A71」，定價接近600美元；而去年此時上市的高階5G手機「Galaxy Note 10 Plus」，售價則為1,300美元。顯見，三星有意促使針對大眾市場的產品線更多元，以在預期接下來競爭只會有增無減的市場中迎戰對手。

蘋果公司(Apple Inc.)4月發表400美元的iPhone SE，這款平價手機銷情理想，成為Apple第二季財報亮麗的大功臣。Apple料於秋季推出自家第一款5G手機。

根據Counterpoint Research統計，三星智能手機在4至6月的出貨量大減29%，相對於行業同期跌幅16%，表現較遜色，而且被華為奪走全球最大手機供應商的地位。疫情令經濟停擺，大大影響三星在關鍵市場歐洲和北美的表現，反觀華為因中國消費反彈而受惠。