【亂世買金】法興策略師料黃金表現將勝美股

財經傳媒彭博引述法國興業銀行指，全球經濟形勢的再度惡化，以及更大面積抗疫封鎖措施出台，應會打壓股市並利好黃金。黃金和美股走勢將在新一輪市場動盪中分道揚鑣，兩者三個月來幾乎齊頭並進的局面將會就此終結。

法興策略師Jitesh Kumar等於周二(4日)發表的報告指出，雖說自3月份風險資產觸及低位以來，黃金和股市的關係已經毫無疑問的地轉向了正相關，但是新一輪強烈避險情緒有可能導致股市和黃金的表現發生背離，由此也呼應了其他一些策略師的看法。

看跌美股基準指數的交易幾個月來屢屢鎩羽，而在超買信號頻閃的情況下依然增持黃金則是只有最勇敢的人才敢做的事。不過，相對黃金，減持標普500指數的交易，近來倒是日益引起了注意。

法興策略師說，即便是在有更多封鎖措施推出的情況下，寬鬆的財政和貨幣政策環境仍可為黃金價格提供支撐。該行表示，一旦拜登贏得總統大選，公司稅和資本利得稅將會上調的相關擔憂，早在11月大選到來之前就會使不同類別資產之間的相互關係受到破壞。

反觀黃金的出色表現，已經成了追隨相關度的分析師的避雷針。

報道引述BCA Research分析師指出，長線和短線投資者都在買入黃金，這種趨同想法往往會導致所涉資產出現回調，惟若是美元反彈而金價回落，則投資者應當逢低買入。

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