【全球救市】美航空業再獲1950億元援助金　特朗普表支持

新冠肺炎疫情爆發以來，航空業遭受嚴重打擊，鑑於旅遊需求仍然低迷，美國共和黨十多位參議員已表態支持延長對美國航空業的援助。

外媒報道，美國10多名共和黨參議表示，將支持為航空業提供額外250億美元(約1,950億港元)援助的措施支撐產業，聯合航空、達美航空和美國航空應聲上漲。航空公司已經警告超過70,000名員工，表示當現有的紓困計劃於9月30日到期，員工工作可能不保。

美國總統特朗普在白宮記者會上，被問及是否支持延長航空業的援助計劃時，表示讓航空公司繼續營運非常重要。他指不想失去航空公司。無論是共和黨人還是民主黨人，只要他們也支持這項紓困案，他肯定會贊成，因為不能失去交通運輸系統。

美國國會在3月通過2.2萬億美元法案，授權聯邦政府提供航空業250億美元的救助金，前提是這些航空公司直到10月1日前不可裁撤人力，新提案將能讓這些援助與保護措施延長至2021年3月底。

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