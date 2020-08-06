【全球攬炒】英國利率維持不變　料今年GDP萎縮9.5%

英倫銀行(即英國央行)維持基準利率在0.1厘不變，同時維持資產購買總規模在7,450億英鎊不變，符合市場預期。

英倫銀行預計，英國2020年第二季的GDP增速將比去年第四季下降20%以上。委員會的預測是新冠肺炎疫情對經濟的直接影響在預測期內逐漸消失。該行預測，2020年英國GDP萎縮9.5%(5月預測為萎縮14%)；2021年GDP預測增速為9%(5月預測增速為15%)。

該行又表示，在通脹率持續達到目標之前，不會收緊政策，而每周的債券購買操作將由6次減至3次，將會從8月11日起將債券購買速度降至每周44億英鎊。該行又預計，通脹率(CPI)將在兩年內回歸2%的目標水平，核心預測是繼續假定在2021年1月1日與歐盟達成全面自由貿易協定。

－－－－－

Sakura UK 英國物業投資專家！隆重登場！Sakura UK特派駐英團隊，為您搵最多最齊的英國樓盤！

請即致電：5133 0626