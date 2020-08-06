中美金融戰：傳內地積極測試虛擬人幣　為國際化提速鋪路

外地媒體報道，疫情使全球金融體系出現變化，美元近期急速貶值，意外地使人民幣加速國際化的議題再度浮面。市傳中國人民銀行(即中國央行)已利用四大國有銀行(即中、工、建、農行)，在深圳等地大規模測試應用虛擬貨幣，被外界解讀為中國計劃以「虛擬貨幣」形式加速推動人民幣國際化。

中國國際經濟交流中心副理事長黃奇帆指出，人民銀行積極地進行虛擬貨幣試點的意義在於M0(即貨幣基礎)替代，這有利於人民幣流通和國際化，為貨幣釋出、貨幣政策的制訂提供有力的參考依據。

消息透露，目前四大國有銀行已在深圳等地大規模測試虛擬錢包的應用，為虛擬貨幣正式推出進行測試。這項政策是由人民銀行主導，各家銀行已利用虛擬貨幣運作數個月，目前部分大型銀行的員工已開始利用虛擬貨幣轉帳、繳費等。

據悉，人民銀行所進行的虛擬貨幣測試可做到儲值、領現、轉帳、QR掃瞄消費等，其中轉帳功能只需要對方手機號碼就可以進行，毋須利用網際網絡。有銀行人士透露，四大國有銀行正大規模測試「虛擬人民幣」App，註冊App需要在這四家銀行中的其中一家開設虛擬錢包，並分別連結各銀行帳戶，用戶即可將現金儲值進入錢包內。

外電引述人民銀行回覆指出，「虛擬人民幣」研發工作正穩定推動，現階段已在深圳、蘇州、雄安、成都及未來的冬奧場景進行「封測」(即官方內部網絡測試)，正不斷改善和完備功能，但人民銀行強調，這不意味虛擬人民幣正式推出。

此外，中國外匯管理局宣布，自8月1日起，暫免人民幣兌換12個貨幣的競價和詢價交易手續費，期限為3年。這12個貨幣並不包含美元、歐元、英鎊、日元、澳元及港元。瑞穗指出，人民銀行減免手續費就是意味着鼓勵其他貨幣跳過美元交易，轉向與人民幣直接交易，從而促進人民幣結算，加速人民幣國際化。

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